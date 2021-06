Tenorzy z Tre Voci oczarowali publiczność w Rzeszowie głosami, repertuarem i poczuciem humoru Beata Terczyńska

Polskie trio muzyczne, wykonujące muzykę klasyczną i pop operową zachwyciło publiczność zgromadzoną na koncercie plenerowym zorganizowanym na dziedzińcu Polskiego Radia Rzeszów. Tenorzy wystąpili w koncercie zatytułowanym „With Love”. Nie zabrakło takich hitów, jak "Grande Amore", "Hallelujah", "All by Myself ", "New York, New York", ale największe owacje Tre Voci zdobył za nietuzinkowe - z akcentem tanecznym - wykonanie "Mambo Italiano".