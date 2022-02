Terytorialsi i spadochroniarze ćwiczyli w Bieszczadach [ZDJĘCIA]

- Współdziałanie żołnierzy 35. Batalionu Lekkiej Piechoty z Sanoka wraz z 16. Batalionem Powietrznodesantowym było dobrą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy ćwiczącymi wojskami. To już po raz drugi gościliśmy krakowskich żołnierzy w Bieszczadach na wspólnych ćwiczeniach taktycznych. Należy podkreślić, że głównym zadaniem WOT jest wsparcie wojsk operacyjnych w czasie działań bojowych. Dlatego też, włączamy się do wspólnych ćwiczeń w rejonie naszej odpowiedzialności służbowej. Cenimy sobie współpracę ze Spadochroniarzami z 6. Brygady Powietrznodesantowej. Deklarujemy swoją gotowość do współpracy i dalszych szkoleń