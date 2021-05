Tłumy na rzeszowskich Bulwarach. Słoneczna niedziela przyciągnęła w okolice Wisłoka nie tylko mieszkańców Rzeszowa [ZDJĘCIA]

W Przemyślu zakończyły się zdjęcia do filmu "Śubuk" . W obsadzie m.in. Andrzej Seweryn, Aleksandra Konieczna i Małgorzata Gorol [ZDJĘCIA]

W piątek w przemyskiej zajezdni autobusowej padł ostatni klaps do filmu "Śubuk" w reżyserii Jacka Lusińskiego. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia młodej matki autystycznego chłopca, której wieloletni upór i walka z biurokracją oraz ludzką bezdusznością doprowadziły do istotnych zmian w polskim systemie edukacji. W obsadzie m.in. Małgorzata Gorol, Wojciech Dolatowski, Andrzej Seweryn, Aleksandra Konieczna, Filip Pławiak.