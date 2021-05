To już pewne. Drużyna Wolfe Wittstock nie weźmie udziału w tegorocznych rozgrywkach 2. Ligi Żużlowej

Żużlowcy 2 ligi rozegrają w maju aż 8 kolejek. Pierwsza runda 2 maja. 7R Stolaro Stal Rzeszów na inaugurację ma zmierzyć się z Lokomotivem

Rozgrywki 2. Ligi Żużlowej ruszą 2 maja. Główna Komisja Sportu Żużlowego opublikowała terminarz pierwszych ośmiu kolejek. Wszystkie rozegrane zostaną w maju. 7R Stolaro Stal Rzeszów w pierwszej kolejce ma spotkać się na swoim torze z Lokomotivem Daugavpils. Jeżeli ten mecz dojdzie do skutku to Motowizja go nie pokaże.