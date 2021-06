To najdziwniejsze grzyby świata! Masz się za świetnego grzybiarza? O tych grzybach mogłeś wcześniej nie słyszeć

Spośród ok. 70 tysięcy opisanych gatunków grzybów nawet najlepsi grzybiarze znają zwykle jedynie od kilkudziesięciu do kilkuset. Ci, którzy grzybobrania omijają szerokim łukiem, najczęściej rozpoznają muchomora sromotnikowego i pieczarkę, zaś grzyb składa się dla nich z nóżki i kapelusza. Świat grzybów jest jednak o wiele bardziej skomplikowany, a najdziwniejsze grzyby świata często na pierwszy rzut oka w niczym nie przypominają grzybów, które znamy.

Zobacz najdziwniejsze grzyby świata. To naprawdę grzyby?

Najdziwniejsze grzyby świata potrafią naprawdę zaskoczyć swoim wyglądem. Ich osobliwość najlepiej opisują potoczne nazwy nadane im w różnych krajach. Czy znasz takie grzyby, jak:

welon panny młodej,

palce umarlaka,

palce diabła?

Jeśli nie, to najwyższa pora na to, by poznać nowe gatunki grzybów, o których nie miałeś pojęcia. Niektóre z nich występują w Polsce!