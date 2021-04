Tylko upomnienie dla policjanta z Rzeszowa za brak maseczki. Bo... miał „intensywny katar”

W pandemicznym lipcu ub. r. biegły sądowy próbował dostać się do budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, by zwrócić akta, na podstawie których zobowiązany był sporządzić ekspertyzę. W drzwiach drogę zagrodził mu policjant. Bez maseczki na twarzy, bez rękawiczek na dłoniach.

- Powiedziałem, kim jestem, po co przychodzę, nie chciał mnie wpuścić, bo Covid – opowiada Zbigniew Jabłoński. – Kazał mi akta zostawić u siebie. Nie wolno mi takich rzeczy robić, odpowiadałem za nie, tam są dane wrażliwe. Podszedł na 30 centymetrów, po czym zaczął mnie wypychać na zewnątrz. Prosiłem, żeby zadzwonił do kogoś kompetentnego, odpowiedział, że nie zna numeru. Wyjąłem telefon, żeby mu zrobić zdjęcie, a on swój żeby zrobić zdjęcie mnie. I jeszcze mi trochę przy tym naubliżał.