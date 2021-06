Tymczasowy areszt za włamanie do hurtowni ze sprzętem fotograficznym w Rzeszowie

Około godz. 3 nieznani sprawcy wybili szybę w drzwiach wejściowych do firmy. Po dostaniu się do środka porozbijali witryny wystawowe, z których skradli aparaty fotograficzne, obiektywy i inny sprzęt fotograficzny o łącznej wartości ponad 138 tys. złotych. Łączną wartość strat pokrzywdzony wycenił na kwotę ponad 147 tys. złotych.

Policjanci z rzeszowskiej komendy pracowali nad ustaleniem sprawców włamania do jednej z rzeszowskich hurtowni, do którego doszło 5 czerwca.

Sprawą zajęli się policjanci z wydziału kryminalnego i dochodzeniowo-śledczego. Na miejscu przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. Sprawdzili zapisy monitoringu oraz zbierali informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawców przestępstwa.

Na podstawie ustaleń kryminalni wytypowali podejrzanych. To dwaj mężczyźni, którzy włamali się do hurtowni. Trzecia podejrzana osoba, to 32-letnia kobieta, mieszkanka Krakowa, która przywiozła ich na miejsce swoim samochodem. W związku z tym prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu oraz przeszukaniu.

Policjanci doprowadzają jednego z podejrzanych do sądu Policja

W środę 16 czerwca, policjanci pojechali do Krakowa gdzie zatrzymali dwoje z podejrzanych, kobietę i 30-letniego mężczyznę. Podczas przeszukania policjanci znaleźli przy zatrzymanych i w ich mieszkaniach środki odurzające. Narkotyki zabezpieczone u kobiety to mefedron, amfetamina oraz marihuana, a przy mężczyźnie funkcjonariusze znaleźli marihuanę. Zatrzymani zostali przewiezieni do Rzeszowa i osadzeni w policyjnym areszcie.