Ulga podatkowa na ratowanie zabytków w ramach Polskiego Ładu. Korzystna m.in. dla wspólnot mieszkaniowch

Członkowie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, którzy są współwłaścicielami zabytku oraz indywidualni właściciele nieruchomości, mogą skorzystać z ulgi na zabytki. W przypadku członków wspólnot i spółdzielni do ulgi będzie uprawniać już wpłata należności na fundusz remontowy. Właściciele indywidualni będą mogli skorzystać z preferencji podatkowych pod warunkiem otrzymania faktury dokumentującej wydatki związane z zabytkiem na: prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane.

- Ulga jest skierowana do podatników PIT opłacających podatek według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - tłumaczy KAS.

Celem tego rodzaju ulgi jest ochrona dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Jednak ma ona również bardziej "przyziemne" zalety. To dobra informacja przede wszystkim dla osób, które mieszkają w zabytkowych kamienicach i innych budynkach. Zwykle, co widać choćby na przykładzie Przemyśla, nie są one w najlepszym stanie, a właściciele lokali nie remontują ich z uwagi na zbyt duże koszty. Ulga obniża koszty remontu czy prac konserwatorskich.