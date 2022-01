Ulica Kwiatkowskiego w Rzeszowie jeszcze długo będzie zakorkowana

O konieczności poszerzenia ulicy biegnącej od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z al. Powstańców Warszawy w systemie jezdni 2+2 lub 2+1 mówi się od dawna w związku z rozbudową osiedli mieszkaniowych w Białej, Budziwoju, na Drabiniance, a także w okolicach żwirowni.

Komunikacja na tej ulicy staje się jeszcze bardziej utrudniona w ciepłe miesiące roku z powodu nasilenia ruchu rowerzystów zmierzających do popularnych terenów wypoczynkowych leżących na południe od miasta, m.in. przez wiszącą kładkę nad Wisłokiem do Boguchwały, oraz do Przylasku nad Hermanową.

Mimo wcześniejszych informacji, miasto nie ogłosiło jeszcze przetargu na dokumentację projektową przebudowy tej ulicy.