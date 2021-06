W Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu rozpoczęli wszczepianie zaawansowanych rozruszników CRT [ZDJĘCIA]

CRT to nowoczesne urządzenia do terapii resynchronizacyjnej, które pacjentom z zaawansowaną niewydolnością serca pomagają normalnie funkcjonować. Do tej pory wszczepianiem tych urządzeń zajmowały się oddziały kardiologiczne dużych szpitali. Do ich grona dołączył COM.

– Dwa pierwsze zabiegi wszczepienia urządzeń CRT wykonaliśmy w piątek 11 czerwca. Przebiegły one prawidłowo, a pacjenci w poniedziałek zostali wypisani do domu – mówi dr Marcin Kostkiewicz, ordynator Oddziału Kardiologicznego COM.

Pacjentami byli mężczyźni w wieku 33 i 73 lat.

– Nie spodziewałem się, że tak szybko będzie czuć poprawę. Jestem bardzo zadowolony z zabiegu – twierdzi po zabiegu 33-letni Dawid Kozdrański z Rzeszowa. 33-latek od ponad 6 lat żył z rozrusznikiem serca, uszkodzonego w wyniku powikłań po przebytej sepsie.