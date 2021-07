W Jaworniku Ruskim odsłonięto tablicę upamiętniającą 75. rocznicę mordu dokonanego przez UPA [ZDJĘCIA]

Odsłonięcie tablicy było ukoronowaniem kilkuletnich starań mieszkańców Jawornika Ruskiego oraz pasjonatów historii z Andrzejem Wrotniakiem na czele. To dzięki nim udało się dotrzeć do miejsca zbrodni i odnaleźć szczątki pomordowanych żołnierzy, a w konsekwencji doprowadzić do uporządkowania terenu, umieszczenia tabliczek informacyjnych, postawienia krzyża i pamiątkowej tablicy. Teraz czas na pogrzeb, to już 5 lat jak minęło od odnalezienia szczątków żołnierzy, którzy ciągle czekają na identyfikację i pogrzeb. Najprawdopodobniej dotychczas udało się zidentyfikować 5 osób. Badania prowadzi Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.