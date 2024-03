Syn Żołnierza Wyklętego odsłonił w Dębicy pomnik ojca - Ludwika Marszałka ps. „Zbroja” [ZDJĘCIA, WIDEO]

Odsłonięcia całego pomnika dokonało łącznie kilka osób, natomiast postać ppłk. Ludwika Marszałka odsłonił jego syn Krzysztof Marszałek – urodzony w styczniu 1943 roku w Gumniskach.

Odsłonięcie pomnika Żołnierzy Wyklętych obserwowało na miejscu setki dębiczan.

- To najważniejsza uroczystość, jaką sobie można tylko wyobrazić. Choć postać Ludwika Marszałka nie była tutaj dotąd jakoś bardzo znana, to przypomina co to znaczy stanąć w obronie ojczyzny. Zastanawiam się, na ile ja sama mogłabym się poświecić, tak jak robili to ci ludzie. A ponieważ tego nie wiem, to podziwiam ich i jestem pełna uznania – powiedziała „Nowinom” pani Ewa z Dębicy.