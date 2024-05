W Rzeszowie trwa szkolenie ponad 60 nowych żołnierzy WOT

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa brygady ppor. Magdalena Mac, podczas ostatniego naboru chęć służby w podkarpackiej brygadzie WOT wyraziło ponad 60 osób.

- Teraz podczas szesnastodniowego szkolenia podstawowego ochotnicy będą uczyć się m.in. podstaw taktyki, obsługi broni, topografii i łączności. Następnie zasilą bataliony naszej brygady m.in. w Rzeszowie, Nisku, Dębicy i Sanoku - dodała.

W szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej są ochotnicy, którzy zdecydowali się łączyć pracę zawodową lub naukę ze służbą w wojsku.

Jak podkreśliła ppor. Mac, zgodnie z mottem formacji „Zawsze gotowi, zawsze blisko”, terytorialsi byli zaangażowani między innymi w działania mające na celu niwelowanie skutków klęsk żywiołowych i pandemii COVID-19.

- Pomagaliśmy również uchodźcom z Ukrainy, a także wspólnie z żołnierzami wojsk operacyjnych i funkcjonariuszami innych służb zabezpieczaliśmy polsko-białoruską granicę - przypomniała.

3 PBOT

Najbliższe wcielenie do podkarpackiej brygady odbędzie się 22 czerwca 2024 r. w ramach działania „Wakacje z WOT" i potrwa do 7 lipca br. Kolejne zostało zaplanowane na 17 sierpnia br. i potrwa do 1 września br.

Jak podała rzeczniczka, w 2023 r. do podkarpackiej brygady wcielonych zostało niemal 1 tys. żołnierzy zawodowych i Terytorialnej Służby Wojskowej.