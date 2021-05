W Załużu powstaje ogród sensoryczny. To nowa atrakcja w gminie Sanok [ZDJĘCIA]

Odmulanie zalewu w Rzeszowie wstrzymane do października. Powodem były grube kry na Wisłoku

Niedawno pisaliśmy, że prace nad odmulaniem zalewu w Rzeszowie ruszyły jak tylko stopniała kra na tafli wody. Dowiedzieliśmy się jednak, że nie potrwały zbyt długo: zlodowacenie było zbyt mocne, by kontynuować odmulanie. To oznacza, że dalsze prace ruszą dopiero po 15 października, po okresie lęgowym ryb i ptactwa. Czy wpłynie to w jakiś sposób na termin zakończenia?