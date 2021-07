W Żurawiczkach k. Przeworska ktoś strzelał do bociana. Rannemu ptakowi trzeba było amputować lewe skrzydło

Historią bociana postanowił podzielić się z nami Paweł Bieniasz z Żurawiczek k. Przeworska. W piątek wieczorem wraz z kolegą Grzegorzem Juchą zauważył siedzącego na studzience bociana. Okazało się, że jest ranny. Nie mógł wzbić się do gniazda, w którym był młody bociek.

- Ustaliliśmy, że bocian tak cierpiał od kilku dni. Sprawa została nawet zgłoszona do UG w Zarzeczu, ale bez żadnych rezultatów. Zadzwoniłem do straży pożarnej, ale oni skierowali mnie do urzędu gminy. W końcu wykręciłem do policji w Przeworsku i tam policjant, który pełnił dyżur, powiedział, co mam zrobić. Za co serdecznie mu dziękuję -