Wiem, że nigdy nie wolno się poddać

Doświadczenie niepełnosprawności wiązało się z różnymi trudnymi dla pana Artura sytuacjami. - Oczywiście trafiały się osoby, które podchodziły do mnie i pytały ze zdziwieniem „Co ci się stało?” - wspomina nasz rozmówca. - Osobiście nie odbieram tego jakoś negatywnie. W życiu głównie trafiam na życzliwe osoby, które akceptują moją niepełnosprawność. Nie traktują mnie gorzej z tego powodu i w razie potrzeby są chętne do pomocy.

Specjaliści z Rzeszowskich Zakładów Ortopedycznych od 5 lat wykonują dla pana Artura protezy kończyny górnej i dolnej. - Kiedyś przyznał, że chciałby rozwijać zainteresowania w kierunku sportowym i muzycznym, ćwiczyć na siłowni - mówi Mariusz Grela, właściciel Rzeszowskich Zakładów Ortopedycznych. - Zależało nam, aby spełnić jego marzenie. Wiedzieliśmy, że chce nauczyć się gry na gitarze, ale nie ma jak trzymać piórka. Ledwie rozpoczęliśmy prace nad uchwytem do gitary, pan Artur już kupił gitarę.

Mimo braku ręki potrafi zawiesić się na drążku i podciągnąć nogę oraz protezę. - Ćwiczyłby również hantlami, ale nie ma jak ich trzymać - opowiada Mariusz Grela. - Jego hart ducha zmobilizował nas do działań.

Zadanie nie było łatwe. Wyzwania podjął się Tomasz Kot, technik ortopeda z RZO. Wykonał trzy uchwyty do gitary, trzymania hantli oraz do gry w bilarda. Największy koszt to zakup oryginalnego gniazda protezowego niemieckiej firmy Ottobock. Służy ono do wpinania wykonywanych uchwytów. Jest ono uniwersalne, w czasie produkcji protez kończyn górnych służy do wypinania dłoni protezowej.