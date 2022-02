Wiemy, kto wystąpi w Sanoku w turnieju ice speedwaya. Są znani zawodnicy, medaliści mistrzostw świata i Europy

Ice Speedway wraca do Sanoka po ośmiu latach przerwy. To tam w 2008 roku pierwszy raz w Polsce odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Europy, które przeszły do historii także dlatego, że triumfował zawodnik spoza Rosji. Mianowicie Franz Zorn, reprezentant Austrii. „Franky” także w tym roku zamelduje się w Sanoku. Przyjedzie ze swoim rodakiem – Haraldem Simonem – który przed laty także chętnie przejeżdżał tu na ice racing.