Wojewódzcy radni Prawa i Sprawiedliwości poparli kandydaturę Ewy Leniart na prezydenta Rzeszowa

– Naszym zdaniem ta kandydatura jest najlepsza spośród wszystkich i gwarantuje dobrą współpracę z Sejmikiem – mówił przewodniczący radnych klubu PiS, Piotr Pilch.

Marszałek województwa Władysław Ortyl podkreślił, że dzisiejsze stanowisko to dobra wiadomość dla Rzeszowa i Podkarpacia.

- Jako samorządowi województwa podkarpackiego, zależy nam na osobie, która zna samorząd, była członkiem samorządu, brała udział w pracach Sejmiku Województwa Podkarpackiego i jest osobą rozpoznawalną w Warszawie. A tam jeździ się po to, żeby można było pewne rzeczy uzgodnić oraz promować pewne inwestycje. To wszystko pani Ewa dobrze wypełnia. Chcielibyśmy, aby relacje z Sejmikiem, z samorządem województwa podkarpackiego i prezydentem miasta Rzeszowa, były takie same jak dziś. Są to wzorcowe relacje.

Za udzielone poparcie podziękowała wojewoda Ewa Leniart, kandydat na prezydenta Rzeszowa.

- To dla mnie niezwykle ważne, ponieważ Sejmik Województwa Podkarpackiego to ciało reprezentujące mieszkańców naszego regionu. To jest istota samorządności w każdym województwie, przejawiająca się w reprezentanta sejmiku województwa. To jest też dowód na to, że nawet krótki okres bycia radnym był dla mnie ważnym doświadczeniem. Pozwolił ocenić pozytywnie moją pracę i zaangażowanie. Daje to gwarancję dalszej, dobrej współpracy pomiędzy sejmikiem województwa podkarpackiego i zarządem województwa, które dla prezydenta miasta Rzeszowa są niezwykle ważne.