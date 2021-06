Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie przywraca czytelnikom wolny dostęp do półek z książkami

Bibliotekarze na prośbę czytelnika mogą udostępnić pojedyncze stanowisko do korzystania z zasobów własnych WiMBP w Rzeszowie, takich jak elektroniczne katalogi, bibliografie, kartoteki, zasoby Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej oraz z systemu Legalis Premium.

Obowiązuje limit liczby osób przebywających w bibliotece w tym samym czasie. Informacja o limicie umieszczona jest przed wejściem do danej biblioteki.

Uwaga! Bez wolnego dostępu do półek pozostaje Filia nr 15 WiMBP w Rzeszowie, która mieści się w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 przy ul. Lwowskiej 60.

Przed przyjściem do placówek WiMBP w Rzeszowie bibliotekarze zachęcają do wcześniejszego skorzystania z katalogu online za pomocą katalogu internetowego i wyboru materiałów do wypożyczenia.

