Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza na spotkanie autorskie online z Januszem Leonem Wiśniewskim

Aby się zapisać, należy zarejestrować się przy pomocy imienia i adresu e-mail. Wstęp na spotkanie jest wolny. Zarejestrowani uczestnicy będą mieli możliwość dyskusji i zadawania pytań na czacie.

Link do rejestracji:

https://bibliotekarzeszow.clickmeeting.com/spotkanie-autorskie-z-januszem-leonem-wisniewskim/register

Spotkanie organizowane jest z Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.

Janusz Leon Wiśniewski to naukowiec i pisarz. Ukończył Technikum Rybołówstwa Morskiego w Kołobrzegu, magister fizyki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), magister ekonomii (także UMK), doktor informatyki (Politechnika Warszawska) oraz doktor habilitowany chemii (Politechnika Łódzka).

Od 1987 do 2018 roku, pracował we Frankfurcie nad Menem w międzynarodowej firmie informatycznej zajmującej się tworzeniem oprogramowania dla chemików. Jest projektantem i autorem pierwszego w świecie programu do automatycznej translacji struktur w nomenklaturę chemiczną.

Jako pisarz zadebiutował w 2001 r. powieścią "Samotność w Sieci", na podstawie której powstał film oraz serial telewizyjny wyprodukowany przez TVP. Teatr "Baltijskij Dom" w St. Petersburgu w Rosji zaadaptował i wystawił spektakl na podstawie Samotności w Sieci (premiera 2009 rok). Ponad 12 lat po premierze spektakl pozostał na afiszu teatru i jest wystawiany 1-2 razy w miesiącu.