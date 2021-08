Wójt gminy Adamówka: Sam przeszedłem Covid i mogę dać świadectwo, że jest to poważna choroba

W gminie Adamówka, w pełni zaszczepionych jest 32,9 procent mieszkańców. 1324 osoby przyjęło dwie dawki szczepionki. 1480 jest zaszczepionych pierwszą dawką. Jak ocenia pan ten wynik?

Ciągle jestem z tego wyniku niezadowolony. Bardzo chciałbym, żeby ten procent zaszczepienia był wyższy. Próbujemy zmobilizować mieszkańców do większej aktywności w zakresie szczepień przeciwko Covid-19.

A jakie działania związane z promocją szczepień prowadzi gmina?

Przede wszystkim Ochotnicza Straż Pożarna z Adamówki skorzystała z rządowego programu i przeprowadziła akcję, w ramach której 60 osób zaszczepiło się pierwszą dawką. Gdzie tylko możemy, mówimy o konieczności szczepień. Wydaje nam się, że przy większej promocji, uda nam się przynajmniej część mieszkańców naszej gminy zachęcić i zmobilizować do szczepień.

Gmina włączyła się w akcję #szczepiMYgminy!, organizowaną przez Gazetę Codzienną Nowiny…

Tak, zdecydowaliśmy się wesprzeć tę akcję, dlatego, że chcemy zwiększyć ilość szczepień w naszej gminie. Dzięki promocji Gazety Codziennej Nowiny, może być to możliwe do osiągnięcia. Wielu mieszkańców gminy Adamówka poważnie podchodzi do tego, co ukazuje się na łamach gazet, między innymi Nowin.