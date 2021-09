Wójt gminy Trzebownisko promuje szczepienia i zachęca do nich mieszkańców

Gmina Trzebownisko włączyła się w akcję #szczepiMYgminy!, organizowaną przez Gazetę Codzienną Nowiny. Jakie inne działania związane z promocją szczepień prowadzi jeszcze gmina?

Przystąpiliśmy do akcji pomocy naszym mieszkańcom przy szczepieniu przeciwko Covid-19. Na wszystkich imprezach publicznych, które odbywają się na terenie naszej gminy, w porozumieniu z Centrum Medycznym Medyk, wystawiamy punkty szczepień. Namawiamy również wszystkich mieszkańców na zaszczepienie się przeciwko Covid-19, oczywiście wcześniej informując ich na stronie internetowej, że będzie obwoźny punkt szczepień. Poza tym zgodnie z sugestią pani wojewody, nasi strażacy ochotnicy jeździli do mieszkańców naszej gminy i przywozili ich do punktów szczepień, zarówno do przychodni, jak i do tych mobilnych. Na stronie internetowej gminy Trzebownisko zamieszczone są też informacje promujące szczepienia i skłaniające mieszkańców do tego, aby się zaszczepili. Nic więcej nie możemy na dzień dzisiejszy zrobić.