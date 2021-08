Wykrywacz koronawirusa z Zaczernia czeka już tylko na akceptację urzędników [ZDJĘCIA, WIDEO]

Covid Detector działa na zasadzie alkomatu. Wystarczy dmuchnąć i po kilkudziesięciu sekundach podaje wynik na obecność Covid-19 w organizmie. Urządzenie wykorzystuje stosowane w fotowoltaice zjawisko zamiany światła, w tym przypadku w odbiciu od cząstek koronawirusa.

- Jego skuteczność sprawdzaliśmy na wariancie brytyjskim – mówi prezes Cycoń. – Szacowana jest w dwóch parametrach: czułości, czyli potwierdzenia stanu zakażenia, oraz specyficzności, czyli potwierdzenia jego braku. W specyficzności mamy ponad 97 proc., a w czułości około 94 proc. przy wysokiej wiremii, czyli stanu w którym osoba zakażona rozsiewa wirusa.

Szef ML System dodaje, że Covid Detector rozpoznaje każdą mutację Covid-19.

- Choć nie wiemy, czy z tą samą skutecznością, bo nie mamy tego jeszcze zweryfikowanego w warunkach medycznych - zaznacza.

Wystarczy dmuchnąć i po kilkudziesięciu sekundach Covid Detector podaje wynik na obecność w organizmie Covid-19 Fot. ML System

Urządzenie jest już formalnie dopuszczone do stosowania (np. podczas konferencji jako pomiar przesiewowy), ale wciąż nie ma przyznanej rekomendacji do ściągania lub nakładania kwarantanny w oparciu o wyniki testu. Jeżeli więc jakaś osoba przyjechała z zagranicy i badanie na Covid Detectorze wskaże jej wynik negatywny, to i tak musi ona zrobić testy antygenowe, aby uniknąć 10-dniowej kwarantanny.