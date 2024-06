Wyniki wyborów do Europarlamentu. Sprawdź, jak głosowali mieszkańcy okręgu nr 9

Wyniki wyborów do Europarlamentu – okręg nr 9

W niedzielę odbyły się wybory do Europarlamentu 2024 w Polsce. Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki oraz przekazała, jak głosowali mieszkańcy poszczególnych regionów. Jak zagłosowali mieszkańcy z województwa podkarpackiego? Dowiedz się, kto otrzymał mandat z okręgu nr 9. Przedstawiamy oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź także, czym jest jest Parlament Europejski i jak długo trwa jego kadencja.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024

9 czerwca odbyły się wybory do Europarlamentu. Wyborcy z całej Polski wzięli udział w głosowaniu, by wybrać posłów i posłanki, którzy przez kolejną kadencję będą reprezentować nasz kraj. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego z woj. podkarpackiego okręg nr 9. Jak głosowali mieszkańcy? Poniżej zobaczysz szczegółowe wyniki: Daniel OBAJTEK - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 27,14% (171 689 głosów)

Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 18,23% (115 324 głosów)

Tomasz Wojciech BUCZEK - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 8,18% (51 754 głosów)

Bogdan Józef RZOŃCA - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 7,29% (46 096 głosów)

Władysław Zenon ORTYL - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 5,04% (31 885 głosów)

Marcin Józef WARCHOŁ - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 3,87% (24 456 głosów)

Ewa Maria LENIART - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 3,48% (22 033 głosów)

Rafał WEBER - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 2,94% (18 576 głosów)

Karolina Anna PIKUŁA - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 2,59% (16 399 głosów)

Elżbieta Jolanta BURKIEWICZ - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 2,48% (15 700 głosów)

Adam Roman BERKOWICZ - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 1,75% (11 066 głosów)

Teresa Krystyna KUBAS-HUL - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 1,67% (10 574 głosów)

Jolanta Barbara KAŹMIERCZAK - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 1,39% (8 797 głosów)

Marek Tadeusz KUCHCIŃSKI - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 1,32% (8 379 głosów)

Wiktoria Aleksandra BARAŃSKA - KKW LEWICA: 1,25% (7 894 głosów)

Andrzej Arkadiusz SŁODYCZKO - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 1% (6 357 głosów)

Teresa PAMUŁA - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 0,78% (4 923 głosów)

Maria Stanisława KUROWSKA - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 0,78% (4 915 głosów)

Renata Celina BUTRYN - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,68% (4 309 głosów)

Wiesław Andrzej LADA - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,64% (4 040 głosów)

Zbigniew Andrzej TRĘBACZ - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,56% (3 513 głosów)

Alicja ZAJĄC - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,53% (3 336 głosów)

Tomasz Jakub JAWORSKI - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,46% (2 892 głosów)

Jacek Andrzej WIŚNIEWSKI - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,45% (2 870 głosów)

Paweł Szczepan FRANKIEWICZ - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,35% (2 187 głosów)

Krzysztof Grzegorz STAŃKO - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,29% (1 826 głosów)

Ewelina Ewa SZCZUTKO - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,29% (1 803 głosów)

Marcin Andrzej PIOTROWSKI - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,28% (1 800 głosów)

Błażej Stefan BOROWIEC - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,28% (1 772 głosów)

Antoni Stanisław PIKUL - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,27% (1 718 głosów)

Piotr Jan POMYKAŁA - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,25% (1 611 głosów)

Jolanta SAWICKA - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 0,24% (1 487 głosów)

Dariusz Stanisław DUBIS - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,23% (1 483 głosów)

Małgorzata Krystyna DACHNOWICZ - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,22% (1 422 głosów)

Grzegorz Krzysztof BUDZIK - KKW LEWICA: 0,22% (1 374 głosów)

Zbigniew MICAŁ - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,19% (1 180 głosów)

Małgorzata ZYCH - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,16% (1 040 głosów)

Jacek Adam KOTULA - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,15% (966 głosów)

Barbara Maria LUBAS - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,15% (936 głosów)

Małgorzata Urszula DYMEK-ARMATA - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,13% (844 głosów)

Agnieszka Monika CHMIEL - KKW LEWICA: 0,13% (794 głosów)

Alicja Zofia ZAJĄC - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,13% (794 głosów)

Marek PRZYWALNY - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,13% (792 głosów)

Gabriel Jerzy ZAJDEL - KKW LEWICA: 0,11% (699 głosów)

Grzegorz Wojciech RYKAŁA - KW POLEXIT: 0,1% (646 głosów)

Milena GÓRSKA-HOŁYST - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,1% (621 głosów)

Iwona Barbara LEWEK - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,09% (564 głosów)

Monika KUREK - KKW LEWICA: 0,09% (548 głosów)

Jakub Maciej SKIBA - KKW LEWICA: 0,09% (540 głosów)

Wojciech Bartosz ZBOCH - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,08% (537 głosów)

Andrzej Marcin DUDA - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,07% (454 głosów)

Lucyna Michalina KULIŃSKA - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,07% (448 głosów)

Józef Walenty PODYMA - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,07% (434 głosów)

Anna Zofia SZYMAŃSKA - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,07% (428 głosów)

Anna Wiktoria MAZUR - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,06% (391 głosów)

Iwona Ewa URBAN - KKW LEWICA: 0,06% (375 głosów)

Daniel Stefan HAUSNER - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,06% (356 głosów)

Magdalena Małgorzata SZCZEPAŃSKA - KKW LEWICA: 0,05% (320 głosów)

Wiesław Adam WOŚ - KKW LEWICA: 0,05% (316 głosów)

Dariusz SZCZEPANIK - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,04% (251 głosów)

Przemysław RÓG - KKW LEWICA: 0,04% (222 głosów)

Bartłomiej Kamil WESOŁOWSKI - KW POLEXIT: 0,03% (184 głosów)

Mariusz KRUCZEK - KW POLEXIT: 0,02% (155 głosów)

Rafał Zbigniew BARAN - KW POLEXIT: 0,02% (132 głosów)

Magdalena WIESZCZEK - KW POLEXIT: 0,02% (114 głosów)

Teresa Antonina HAPKA - KW POLEXIT: 0,02% (99 głosów)

Elżbieta Aleksandra ADAMEK - KW POLEXIT: 0,01% (67 głosów)

Magda Maria SAJDAK - KW POLEXIT: 0,01% (60 głosów)

Paulina Katarzyna FRONCZAK - KW POLEXIT: 0,01% (59 głosów)

Jak wybierani są europosłowie?

Państwa członkowskie mogą mieć swoje zasady dotyczące organizowania wyborów. Jednak niektóre z nich są takie same dla wszystkich. Europosłowie są wybierani przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na pięcioletnią kadencję. Wybory są powszechne i tajne. Wszystkie państwa stosują proporcjonalny system wyborczy, który polega na tym, że mandaty dzielone są odpowiednio do liczby głosów zebranych przez poszczególne partie. W Polsce wygląda to tak, że kandydat, który z danej listy wyborczej uzyska najlepszy wynik, ma kluczowy udział w ostatecznym podziale mandatów.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Parlament Europejski - definicja

Parlament Europejski to organ ustawodawczy Unii Europejskiej. Pełni przede wszystkim funkcje ustawodawcze, nadzorcze i budżetowe. Początek PE to rok 1952, kiedy powstało Wspólne Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. W 1962 roku otrzymało ono nazwę Parlament Europejski. W 1979 roku odbyły się pierwsze wybory bezpośrednie. Oficjalną siedzibą Parlamentu Europejskiego jest Strasburg, a większość prac legislacyjnych odbywa się w Brukseli. Trzecią siedzibą jest Luksemburg, gdzie mieści się Sekretariat i zaplecze techniczne.

Ilu posłów wybiera się do Europarlamentu?

Parlamentu Europejski obecnie liczy 705 członków z 27 państwach Unii Europejskiej. Jednak w aktualnej kadencji 2024-2029 będzie ich 720. W Polsce podczas wyborów do Europarlamentu wybieraliśmy 53 europosłów.

Ile wynosi próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Próg wyborczy w wyborach do PE w Polsce wynosi 5%. Inne kraje Unii Europejskiej mogą go mieć na innym poziomie, a niektóre z nich w ogóle go nie ustalają, na przykład Dania, Niemcy, Holandia, Hiszpania.

Ile trwa kadencja Europarlamentu?

Europarlament wybierany jest w wyborach bezpośrednich przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na pięcioletnią kadencję.

