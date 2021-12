Wypadek w Korytnikach w powiecie przemyskim. 58-letni kierujący matizem wypadł z drogi [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 13:30 na drodze wojewódzkiej nr 884 w miejscowości Korytniki w powiecie przemyskim. Kierujący matizem jadąc w kierunku Przemyśla, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu po przeciwnej stronie jezdni. 58-latek z pow. brzozowskiego odmówił transportu do szpitala, był trzeźwy.