Wyprowadzić wojsko z Rzeszowa i wykorzystać geotermię dla dobra mieszkańców

- Od 2030 zasada jest taka, że mamy budynki ocieplać i stosować pompy ciepła. Jeżeli nie będzie nas stać, aby spełnić kryteria unijne, to mogą być one od nas odbierane, lub nie sprzedamy ich, ani nie wynajmiemy, jak ma to miejsce we Francji. Geotermia może nie pozwoli nam przejść suchą nogą przez ten czas, ale na pewno będzie lżej - stwierdził Jacek Niemier.