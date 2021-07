Wyruszyła 41. Przemyska Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę [ZDJĘCIA]

Hasło 41. Przemyskiej Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę brzmi "Z Maryją do Wieczernika" i jest związane z realizacją programu obecnego roku duszpasterskiego. Z powodu trwającej epidemii koronawirusa oraz ograniczeń sanitarnych, tradycyjne pielgrzymowanie w tym roku nie jest możliwe. Około 1200 osób biorących udział w przemyskiej pielgrzymce podzielono na 10 grup liczących maksymalnie 300 osób każda.

Pielgrzymkę rozpoczęła msza św. w bazylice archikatedralnej pod przewodnictwem arcybiskupa seniora Józefa Michalika. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Szybiak, przewodnik grupy św. Kazimierza. Wyjaśniając odczytany w liturgii fragment Ewangelii, zachęcił pielgrzymów, by byli prorokami w drodze, niezależnie od tego, jak będą postrzegani przez mijanych ludzi.

- Kiedy będziemy szli przez miasta i wioski z różańcami w ręku, ze śpiewem na ustach, będziemy tymi wielkimi prorokami, którzy poprzez swoje życie, postawę, głośny śpiew i modlitwę, będziemy głosić naszą przynależność do Pana Boga, będziemy głosić naszą miłość do Pana Jezusa i do Matki Najświętszej