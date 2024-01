Z pasji do żużla. Firma Texom nadal sponsorem tytularnym rzeszowskiej drużyny. Gwarantuje stabilizację i realizację celów

Bardzo się cieszymy, że firma Texom, która świetnie się rozwijam zaufała nam i zostaje z nami. Mam nadzieję, że to będzie dobry ten sezon dla wszystkich i współpraca przyniesie korzyści dla firmy i dla klubu. Zrobimy kolejny rok na drodze do naszego celu, którym jest trwałe odrodzenie żużla w Rzeszowie

Nic nie sprawia nam takiej radości, jak ich radość, dzieci, całych rodzin, które przychodzą wspierać naszą drużynę. To dla nas największa wartość, którą chcemy kontynuować, dlatego podpisujemy tę umowę. Realizujemy nasze cele, mamy awans, będziemy walczyć w lidze o jak najlepszy wynik. W tym sezonie naszym celem może nie jest awans, ale zaprezentowanie się z jak najlepszej strony. Chcemy objechać ten sezon. Sprawdzić, jaka będzie frekwencja, apeluje do naszych kibiców, aby wspierali nasz zespół, bo mamy naprawdę wspaniałych zawodników. To jest kolejny sezon, w którym wspieramy tę drużynę, jesteśmy jako firma z tego dumni, że odradza się drużyna, że jest spora szansa, aby wrócić na najwyższe szczyty, do ekstraligi i walczyć o medal. Będziemy robić wszystko, aby wspierać i dążyć do celu

- powiedział Krystian Woś, który nie ukrywał, że do żużla zaprowadziła go pasja do sportu, do tej dyscypliny.

Cieszy nas także to, że jesteśmy do początku, że byliśmy przy tym etapie organizacyjnym, jakby nowej odsłonie żużla w Rzeszowie, tego pięknego sportu, od początku. Poprzedni rok pokazał, że oprócz poukładania organizacyjnego, jest też wynik sportowy. Jesteśmy przykładem firmy, która wspiera ten sport, zapraszamy również innych, myślę, że to będzie dalej szlo, jak idzie teraz, czyli dobra organizacja i wynik sportowy, i inne firmy też będą się pojawiać. Cierpliwości. Patrzymy na ten sezon neutralnie, natomiast w przyszłości będziemy jeździć i walczyć tylko i wyłącznie o najwyższe cele

- z optymizmem podkreślał Paweł Stochmal.

Ani szefowie firmy Texom, ani prezes klubu nie ujawnili, wysokości kwoty, o jakiej mowa w podpisanej umowie. Mogę powiedzieć, że żużla w Rzeszowie bez firmy Texom by nie było. Jest to znaczny procent taki, który zapewnia stabilizację. Ta umowa odpowiada na bieżące potrzeby - stwierdził Michał Drymajło.

W rzeszowski sport, nie tylko w żużel zainwestowaliśmy duże kwoty

- zapewnił Krystian Woś.