Za 15 minut w podziemnym parkingu przy dworcu PKP w Rzeszowie nie płacisz

Radni nad przyjęciem regulaminu parkingu przy RCK głosowali po raz kolejny. Podczas poprzedniej sesji pojawiły się wątpliwości co do zarządzania obiektem. A także, aby opłaty za pierwszą godzinę postoju były takie same jak w strefie pierwszej, czyli 5 zł, a nie jak proponowano - 4,5 zł. Dodatkowo radni Mateusz Maciejczyk i Grzegorz Koryl postulowali, aby pierwsze 20-30 min postoju było bezpłatne.

Podczas wczorajszej sesji jednogłośnie przyjęto nowy regulamin. Poznaliśmy cennik za postój w podziemnym parkingu. Spośród 103 miejsc parkingowych trzy oznaczone są kiss&ride. Co ważne, na 15 minut pojazd można bezpłatnie zostawić na każdym miejscu.

Jeśli ten czas przekroczymy, będziemy musieli zapłacić. Za postój trwający od 16 do 30 minut - 2 zł; od 31 do 60 minut - 4 zł. Druga godzina postoju - 7 zł, trzecia - 8 zł. Od czwartej do szóstej godziny - 18 zł. Od siódmej do dwunastej godziny - 36 zł. Od trzynastej do dwudziestej czwartej godziny - 60 zł. Za każdą rozpoczętą kolejną dobę - 95 zł.