Za kilka miesięcy kierowcy pojadą nowymi odcinkami drogi ekspresowej S19 z Niska do Sokołowa Małopolskiego. Ukończenie prac coraz bliżej

Łącznie do tej pory na Podkarpaciu zrealizowano i oddano do ruchu 30,1 km drogi ekspresowej S19 za kwotę 1,24 mld zł. Warto przypomnieć, że trasa wchodzi w skład szlaku Via Carpatia. Kierowcy w naszym województwie mogą na razie szybko przemieszczać się czterema odcinkami S19: Sokołów Małopolski Północ – Stobierna, Stobierna – Rzeszów Wschód, Rzeszów Zachód – Świlcza oraz Świlcza – Rzeszów Południe.

Za kilka miesięcy do tej na razie krótkiej listy dołączą kolejne trzy odcinki, którymi można będzie bezpośrednio dojechać z Niska do Sokołowa Małopolskiego.