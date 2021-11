Zabójstwo i samobójstwo w Rzeszowie? To małżeństwo związane ze środowiskiem akademickim Grzegorz Anton

Blok przy ul. Hanasiewicza, w którym doszło do tragedii Paweł Dubiel

We wtorek doszło w Rzeszowie do makabrycznego odkrycia. W jednym z mieszkań bloku przy ul. Hanasiewicza znaleziono ciała 70-letniego mężczyzny i 65-letniej kobiety. Znamy już wyniki sekcji zwłok i wiemy, co było przyczyną śmierci kobiety. Jak dowiedzieliśmy się małżeństwo było związane ze środowiskiem akademickim jednej z dużych rzeszowskich uczelni.