Zabójstwo kobiety w Sarzynie koło Leżajska. Prokuratura: zakład psychiatryczny zamiast więzienia

Była noc z piątku na sobotę (4/5 września 2020 r.), kiedy Sarzyną wstrząsnęła eksplozja w jednym z domków jednorodzinnych. Z ugaszonych ruin budynku strażacy wydobyli zwęglone ciało 77-letniej Stanisławy S., wkrótce okazało się, że w chwili eksplozji w domu znajdował się także jej 43-letni syn Mariusz S.

Przy butli ktoś grzebał

Początkowo za przyczynę podano wybuch butli z gazem, co uznano za wypadek. Wątpliwości mieli strażacy, którzy zwrócili uwagę, że przy butli „ktoś grzebał”. Wątpliwości udzieliły się śledczym, którzy zaczęli badać okoliczności zdarzenia i doszli do przekonania, że to jednak nie był wypadek, a efekt działań Mariusza S. Zwrócono uwagę na to, iż butla powinna znajdować się w innym w innym pomieszczeniu, więc ja to się stało, że wybuchła w pokoju, w którym spała starsza pani? A jeśli ktoś ją przeniósł, to kto, jeśli Stanisława S. mieszkała tylko z synem?