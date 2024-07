Zabytkowy park na osiedlu Słocina w Rzeszowie zostanie w końcu gruntownie zrewitalizowany

Obecnie trwa procedura przetargowa i analizowane są oferty. Na lipiec zaplanowano wyłonienie wykonawcy, który po podpisaniu umowy będzie miał 11 miesięcy na realizację całości zaplanowanych prac.

Inwestycja będzie prowadzona w systemie "zaprojektuj i buduj". Jej realizacja jest możliwa, ponieważ władzom miasta udało się pozyskać pieniądze z programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027.

- Do przetargu zgłosiło się pięć firm. Na przebudowę zarezerwowaliśmy 2,25 mln zł. Najniższa oferta wyniosła 1 988 000 zł, zaś najwyższa - 3,3 mln zł. Obecnie analizowana jest dokumentacja związana z przetargiem. Najprawdopodobniej w lipcu zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Aby mogło dojść do przetargu, przygotowaliśmy studium konserwatorskie, które kosztowało 100 tys. zł, przeprowadziliśmy inwentaryzację drzew i prace pielęgnacyjne zieleni - mówi Artur Gernand z kancelarii prezydenta miasta Rzeszowa.

Park, który przejdzie rewitalizację, dla wielu mieszkańców osiedla ma nie tylko znaczenie sentymentalne. Kiedyś odbywały się tam mecze piłkarskie, organizowano osiedlowe imprezy plenerowe. Teraz, kiedy w pobliżu wybudowano potężne osiedle mieszkaniowe, to właśnie to miejsce stanowi dla kilku tysięcy rzeszowian jedyną w betonowo-asfaltowej okolicy ostoją zieleni. Po planowanej rewitalizacji będzie doskonałą bazą do relaksu.