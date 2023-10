Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat w Jaśle zostanie dokapitalizowany i rozbudowany [ZDJĘCIA, WIDEO]

Obecny Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat w Jaśle jest od 2003 roku odrębną firmą. Wcześniej był integralną częścią ZTS Gamrat. Zatrudniał na produkcji specjalnej 650 osób, a w wyniku zmian transformacji gospodarczej – zaledwie 60 osób.

- Te procesy po 2015 zostały odwrócone w domenie, która pozostała w zasobach skarbu państwa. Polskie państwo rządzone przez liberałów i lewicę nie było dobrym gospodarzem. Firmy, które były spółkami skarbu państwa, ledwo dychały, ledwo funkcjonowały. Ludzie zatrudnieni w tych zakładach nie mogli być pewni swojego losu, trwałości zatrudnienia, trwałości swojego ekonomicznego bezpieczeństwa. Ta część Gamratu, która dzisiaj funkcjonuje jako zakład produkcji specjalnej jest dobrym przykładem jak można dobrze gospodarować, jak można skutecznie odbudowywać to, co zostało utracone. Te zakłady są częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej, konkretnie są spółką podległa Mesko. Polski przemysł zbrojeniowy jest przykładem na to jak polskie firmy były niszczone po 1989 roku przez cały praktycznie okres rządów, również naszych poprzedników z PO i PSL. W latach 2007 – 2015 ten przemysł, który kiedyś był chlubą naszej gospodarki przeżywał potężny kryzys związany ze zwijaniem polskiej armii, redukowaniem naszych możliwości obronnych, a tym samym nie było potrzeby, żeby ten przemysł był dalej utrzymywany. W 2015 roku zastaliśmy przemysł zbrojeniowy w opłakanym stanie. Trzeba było zainwestować wielkie pieniądze, żeby można nie tylko je uratować, ale przede wszystkim, żeby stały się dostawcą nowoczesnego uzbrojenia dla polskiej armii. Polska armia się rozrasta, musi dysponować odpowiednią ilością nowoczesnego sprzętu, odpowiednią ilością amunicji, co szczególnie ważne w tym miejscu, w którym jesteśmy. Chcemy, aby oprócz zakupów zagranicznych, które są realizowane przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej, żeby znaczący wolumen dla polskiego wojska pochodził z polskich zakładów zbrojeniowych, dlatego opracowaliśmy w Ministerstwie Aktywów Państwowych w porozumieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej program wsparcia inwestycji niezbędnych do tego, aby odbudować polski przemysł zbrojeniowy. Są przygotowane mechanizmy prawne do tego aby dokapitalizować Polską Grupę Zbrojeniową kwotą ponad 13 miliardów złotych