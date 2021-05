Zbigniew Prawelski: Nie będziemy czekać ze zmianami w naszym zespole. Rozglądamy się za wzmocnieniem

Żużlowcy 7R Stolaro Stali Rzeszów od porażki 40:49 z Metaliką Recycling Kolejarzem Rawicz rozpoczęli sezon 2021, w którym ich celem jest walka o awans do 1 ligi. Przegrana ta oczywiście nie przekreśla szans Żurawi, ale jest przykra dla kibiców i szefów klubu znad Wisłoka, którzy planują wzmocnienie drużyny.

Niedzielne spotkanie na stadionie im. Floriana Kapały w Rawiczu oglądał i uważnie przyglądał się pracy sztabu drużyny oraz postawie zawodników Zbigniew Prawelski, prezes Rzeszowskiego Towarzystwa Żużlowego. Nie ukrywa, że jest zawiedziony nie tyle porażką, bo są one wkalkulowane w sportową rywalizację, choć bardzo liczył na minimalne nawet zwycięstwo swojej drużyny, co jazdą i wynikami Adama Ellisa i Dawida Stachyry.



Dobra ocena dla sztabu - Po raz pierwszy w nowej roli miałem okazję przyjrzeć się współpracy i zachowaniom przed i podczas meczu całego naszego teamu. Temu, co się przede wszystkim dzieje w parku maszyn. Współpraca zawodników, trenerów i mechaników była bardzo dobra. Byłem zbudowany ich postawą i zachowaniem. W mojej ocenie trenerzy zrobili maksymalnie wszystko, co można było w tamtej sytuacji zrobić. Utrzymywali dobrą atmosferę, mobilizowali żużlowców, w odpowiednich momentach stosowali zastępstwa zawodników - komentuje szef klubu. Kompletna klapa! - Mówiąc o zawodnikach, to nie ma, co ukrywać, że zdecydowanie zawiodło dwóch z nich. Przede wszystkim Dawid Stachyra i jeden z naszych liderów - Adam Ellis - podkreśla prezes Prawelski. - Ellis przed meczem miał zawirowania związane z różnymi wynikami badań na Covida. Brytyjczyk przeżywał prawdziwą huśtawkę nastrojów, bo najpierw wynik badania był pozytywny, a drugi - uzyskany dopiero w niedzielę rano - negatywny. Ta sytuacja mogła mieć wpływ na jego psychikę i tym samym jazdę na torze. W moim odczuciu nie tak aż duży dla lidera zespołu. Natomiast jeżeli chodzi o jazdę Dawida Stachyry, to była kompletna klapa.

- Każdy z naszych zawodników wyposażony jest w dobry sprzęt, każdy ma swojego mechanika. Dodatkowo, poprosiliśmy, aby w tym meczu służył nam ewentualną pomocą i wsparciem mechanik Ilji Czałowa. Był on w naszym parku maszyn - informuje szef rzeszowskiego klubu. „Rozglądamy się za wzmocnieniem drużyny” - Mimo wspomnianych problemów, niewiele zabrakło nam do zwycięstwa. To nie jest jakaś wielka porażka. Można ją odrobić w rewanżu. Ta przegrana to wypadkowa nierównego składu. Będziemy szybko działać. Już w najbliższym czasie będą zmiany. Rozglądamy się za wzmocnieniem. Zastanawiamy się już, analizujemy, jak i kim wzmocnić kadrę zawodniczą. Mamy już określone koncepcje. Oczywiście, mam tu na myśli zawodników krajowych - zapowiada Zbigniew Prawelski. Co z Patrykiem Rolnickim? W Rawiczu rzeszowska drużyna z powodu kontuzji Czałowa, Kennetha Hansena, a przede wszystkim Andrija Karpowa, nie mogła wystartować w optymalnym składzie.

- Czałow w meczu ligi rosyjskiej zanotował groźnie wyglądający upadek, ale pragnę uspokoić naszych kibiców, że jest tylko poobijany. Bardzo na niego liczymy. Przede wszystkim nie ma Karpowa. Jeżeli chodzi o Patryka Rolnickiego, to zawodnik ten cały czas nie może dojść do właściwej formy. Świadczą o tym jego wyniki na torze. Szuka rozwiązań w sprzęcie, dopasowaniu się. Nie mamy pewności, że będzie w stanie zastąpić Dawida Stachyrę, a nade wszystko jeździć skuteczniej niż on - ocenia sytuację nasz rozmówca.

Tor, jak nie był, tak nie jest jeszcze gotowy Rzeszowscy żużlowcy, jako jedyni w Polsce, nie mogą trenować na swoim torze. Nie mówiąc o rozgrywaniu meczów. Na stadionie nie ma band. Nie odbędą się zaplanowane na najbliższe dni na torze przy ulicy Hetmańskiej rundy drużynowych mistrzostw Polski juniorów. Odwołany został niedzielny mecz z Lokomotiwem Daugavpils. Pod znakiem zapytania stoi przełożony na 26 maja ćwierćfinał indywidualnych mistrzostw Polski. - Nie wykluczone, że będziemy musieli znaleźć innego organizatora tych zawodów - kończy Zbigniew Prawelski.

