Zespół Zamkowy w Łańcucie został laureatem w konkursie „Zabytek Zadbany”. W kategorii specjalnej: właściwe użytkowanie i stała opieka Beata Terczyńska

"Zabytek Zadbany" to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. W tym roku zgłoszono do niego 136 zabytków. Laureaci to: zespół zamkowy w Łańcucie oraz trwała ruina zamku w Rabsztynie w woj. małopolskim.