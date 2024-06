Zmiany - więcej spadków w 2. lidze; u 3-ligowców baraże!

Do tej pory z 2. ligi spadały cztery zespoły. Od nowego sezonu ma ich być pięć. Wszystko przez to, że potrzebne jest dodatkowe miejsce, gdyż zespoły, które zajmą w 3. lidze drugie miejsca będą rozgrywały między sobą baraże o awans. Mówiło się również o tym, że 2. liga może zostać poszerzona do 20 zespołów, ale ostatecznie ten pomysł nie przeszedł.