Zostało dużo jedzenia po świętach? Nie pozwól, by się zmarnowało i oddaj go do jadłodzielni w Rzeszowie Konrad Karaś

Co zrobić, jeśli po świętach zostanie w naszej lodówce za dużo jedzenia? Na pomoc przychodzi jadłodzielnia - punkt służący do nieodpłatnej wymiany żywności. To specjalna lodówka, do której można przynosić produkty, którymi chcemy podzielić się z innymi.