1 Liga Centralna. Orlen Upstream SRS Przemyśl pokonał po rzutach karnych Warmię Energa Olsztyn

Od początku spotkanie było zacięte, choć to goście delikatnie byli na plusie. W pierwszej połowie prowadzili już 7:4 by za dwie minuty być już tylko jedną bramką na plusie. Po przerwie na tablicy wyników remis notowano aż dziewięciokrotnie. Żaden zespół nie potrafił odskoczyć na więcej niż dwie bramki. W regulaminowym czasie mecz zakończył się remisem i zgodnie z regulaminem rozgrywek ligowych w Polsce, zarządzono rzuty karne. Potrzebne było aż czternaście serii, aby wyłonić zwycięzcę. W czternastej serii ze strony gospodarzy Mateusz Kopyciński nie zdołał pokonać bramkarza z Przemyśla i Tomasz Kulka stanął przed szansą zakończenia rywalizacji. Przemyślanin wytrzymał napięcie i pokonał bramkarza Warmii, co dało przyjezdnym końcowy sukces.