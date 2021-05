27-latek z Jarosławia wpadł za narkotyki, bo "podejrzanie" skręcił na drodze

Na drodze w Wierzbnej koło Jarosławia policjanci zatrzymali do kontroli audi z dwoma mężczyznami w środku. Nie była to rutynowa kontrola policjantów służby drogowej, a akcja, mająca na celu weryfikowanie informacji o przestępczości narkotykowej. Na widok radiowozu, kierowca audi gwałtownie zmienił kierunek jazdy, co policjantom wydało się podejrzane.