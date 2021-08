3 liga. Ciekawe mecze w Stalowej Woli i Krasnem. Siarka Tarnobrzeg nadal będzie uciekać konkurencji?

ŁP: Zapowiada się ciekawy mecz w Stalowej Woli, gracie z wysoko ocenianym przed sezonem Podhalem Nowy Targ. Co pan sądzi o tym rywalu?

ROLAND THOMAS: Na pewno ciekawy mecz i nie tylko pod kątem piłkarskim, ale też kibicowskim. Jest to jeden najtrudniejszych rywali, z jakim dotychczas mierzyliśmy się. Na pewno Podhale postawi nam trudne warunki i te piłkarskie i te fizyczne. My jednak podchodzimy, jak do każdego meczu, z dużym spokojem, szacunkiem do przeciwnika i wiarą w swoje umiejętności i w to, że jesteśmy odnieść satysfakcjonujący nas rezultat.

Czy wszyscy pana zawodnicy będą do dyspozycji na ten mecz?

Tak, wszyscy zawodnicy są do mojej dyspozycji, również Daniel Świderski, który niedawno do nas dołączył niedawno. Jedynym zawodnikiem, który zmaga się z urazem mięśniowym, jest Szymon Grabarz i jego w tym meczu nie będzie.