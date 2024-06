4 liga podkarpacka. JKS Jarosław na spokoju ograł rezerwy Resovii

Gospodarze szybko ustawili sobie mecz, który trzeba powiedzieć jasno nie był porywającym widowiskiem. Rzeszowska młodzież dzielnie się broniła, a w pierwszej połowie nawet miała przez chwilę optyczną przewagę. Jednak JKS zaczął dobrze. Po akcji Jakuba Chrupcały, futbolówka trafiła do Piotra Pindaka, ten dograł w pole karne do Rafała Dusiły, który nie dał szans bramkarzowi z Rzeszowa. Pięć minut później Dusiło był znowu blisko gola, ale tym razem strzelał obok słupka. W 13 minucie po wolnym Pindaka główkę Maksymiliana Szakiela obronił Filip Dziurgot. Za moment Jewhenij Nemitinow z kilku metrów uderzył w golkipera resoviakow. W 32 minucie okazję na bramkę zmarnował Krzysztof Pietluch. Potem inicjatywę przejęli goście, ale najlepszą okazję do wyrównania stworzyli sobie dopiero w 45 minucie. Paweł Stępak ograł Ploszczynskiego, ale nie zdołał pokonać Maksyma Guridowa. Po przerwie JKS był bardziej zdecydowany i szybko zdobył dwie bramki. Najpierw Pindak celnie przymierzył przy słupku, a za chwilę Dusiło po długim rogu. W 59 goście mieli swoją okazję, jednak Kacper Szymkiewicz pomylił się o kilka centymetrów. Do końca spotkania nic już się nie zmieniło. Gospodarze atakowali, lecz w polu karnym nic im nie wychodziło, a przyjezdni od czasu do czasu kontrowali.