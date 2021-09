4 liga podkarpacka. Orzeł Przeworsk przegrał z Karpatami Krosno. Decydujący gol padł w doliczonym czasie [ZDJĘCIA]

Od pierwszych minut stroną prowadzącą grę byli goście, jednak przez długie minuty nie mieli pomysłu jak sforsować mądrze grającą defensywę Orła. Zauważył to również trener gości Dariusz Liana - Orzeł konsekwentnie się bronił. Widać byłą dużą dyscyplinę taktyczna. Pierwszą groźną sytuację przyjezdni stworzyli w 17. minucie, Tomasz Płonka strzelał głową z pięciu metrów obok bramki. Na kolejną groźną sytuację Karpat pod bramką gospodarzy trzeba było poczekać aż do 43. minuty, wtedy to wspomniany już Płonka uderzył tuż obok słupka. W tej odsłonie gospodarze odpowiedzieli strzałem z dystansu Jacka Flisa. Piłka po uderzeniu pomocnika miejscowych, przeleciała nad poprzeczką, wcześniej po błędzie Damiana Barana, jednemu z zawodników Orła, zabrakło centymetrów, aby przejąć piłkę i z najbliższej odległości wpakować ją do siatki.

W drugiej połowie obraz gry nie uległ zmianie. W początkowych minutach dwie okazje zmarnował Tomasz Płonka. Wpierw po jego uderzeniu głową, piłka trafiła w słupek, a chwilę później jego strzale z 16 metrów był minimalnie nie celny. W końcowych minutach mocno przycisnęli goście, w 88. minucie Karol Wajs przegrał pojedynek sam na sam z Robertem Kuroszem i gdy wydawało się, że mecz zakończy się bezbramkowym remisem wspomniany już Wajs, uderzył z 16 metrów, a piłka znalazła drogę do bramki.