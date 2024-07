Trener PGE Stali Mielec, Kamil Kiereś po teście z Sandecją: Ten sparing zamyka cykl motoryczny

- Sparing z Sandecją kończy drugi tydzień przygotowań, zamyka cykl motoryczny. Mocno trenowaliśmy pod kątem biegowym, pod kątem siłowni. To zamykamy – zaznaczył trener Kamil Kiereś.

- Założyłem sobie, że w pierwszych dwóch sparingach będą sprawdzał ustawienie 3-5-2 i miałem podjąć decyzję czy będziemy to kontynuować czy zostajemy przy swoim standardowym 3-4-2-1 – podkreśla trener PGE Stali.

Biało-niebiescy kolejny raz byli skuteczni pod bramką przeciwnika.

– W I połowie pojawiło się to, co w ostatnim spotkaniu. Nie umieliśmy zamienić sytuacji na gole. Na tym etapie jest duża nieskuteczność. Widać było u nas bram tempa, brak odpowiedniej energii. Myślę, że to tez efekt kombinacji ciężkich treningów. W II połowie pojawiło się dużo nowych zawodników. Przy urazie Mateusza Stępnia próbowaliśmy Gerbowskiego na wahadle, był wprowadzony Mądrzyk, Assayag, Tkacz – zaznaczał Kiereś.