55-letni Holender próbował przemycić zabytkowe ikony z Ukrainy do Polski. Wpadł na granicy w Medyce.

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że jeżeli przywóz dóbr kultury dokonywany jest z państw nienależących do UE, to należy przywożony obiekt zgłosić organom celnym w celu objęcia go procedurą dopuszczenia do obrotu lub inną procedurą celną.

W przywozie na dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie, w rozumieniu przepisów celnych obowiązują następujące stawki: celna- 0 % oraz podatku VAT- 8 % od zadeklarowanej wartości towaru.

Z kolei, w przypadku wywozu, pozwolenie na wywóz zabytków z Polski na stałe, wydaje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast na wywóz czasowy, właściwy Wojewódzki Konserwator Zabytków. W zakresie materiałów bibliotecznych wszystkie typy pozwoleń na wywóz wydaje Dyrektor Biblioteki Narodowej.