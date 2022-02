"Agroenergia" dla rolników. Są środki na panele fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, pompy ciepła i akumulatory. Jak otrzymać dotację?

Program „Agroenergia” realizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (WFOŚiGW) do 2027 roku. Jest on przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości od 1 ha do 300 ha i którzy co najmniej na rok przed przystąpieniem do programu prowadzili działalność rolniczą lub gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Program jest o tyle korzystniejszy od programów „Czyste powietrze” i „Mój prąd”, że finansuje instalowanie źródeł energii o większej mocy, powyżej 10 kW, oraz w szerszym ich zakresie.

Dofinansowanie w „Agroenergii” można otrzymać na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych oraz na pompy ciepła i magazyny energii o mocy od 10 kW do 50 kW oraz na instalacje hybrydowe, łączące różne formy wytwarzania i oszczędzania energii.

Na instalacje w przedziale mocy 10< kW<30 dofinansowanie wynosi do 20 proc. kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 15 tys. zł; na instalacje w przedziale mocy 30 < kW ≤ 50 dofinansowanie wynosi do 13 proc. nie więcej niż 25 tys. zł. Pieniądze trafiają na konta rolników po wykonaniu całej instalacji.

W przypadku budowy instalacji hybrydowej dofinansowanie wylicza się na podstawie mocy każdego urządzenia osobno i wiąże się ono z dodatkowymi premiami pieniężnymi.