Anna Dymna, Maja Ostaszewska, Eryk Lubos zagrają w filmach, które najprawdopodobniej będą kręcone także na Podkarpaciu

Pierwszy film, jaki ma szansę na dofinansowanie to "Ballady i romanse" (reż. Julia Bui - Ngoc). Producentem jest Szarobiuro Productions. Przyznana dotacja to 280 tys. zł. Jak słyszymy, "Ballady i romanse" to rzeczywiście inspiracja Mickiewiczem, adaptacja "Świtezianki" i "Romantyczności". Ale zarazem to współczesna historia dwojga zakochanych młodych ludzi, którzy przeżywają to wszystko co bohaterowie ballad. Plan jest taki, by zdjęcia kręcone były m.in. nad Soliną. W obsadzie mają się pojawić m.in. Anna Dymna i Maja Ostaszewska.