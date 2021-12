Co z inwestycjami na Załężu w Rzeszowie? Mieszkaniec: Głośno było na temat budowy boiska, ale nie dzieje się nic

W tegorocznym budżecie obywatelskim na osiedlu Załęże zaplanowano 1 mln zł na opracowanie projektu technicznego oraz budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 105 x 66vm., Mimo, że mamy koniec roku to boiska jak nie było tak nie ma. Część mieszkańców osiedla zwróciła się do naszej redakcji z prośbą o ustalenie, co spowodowało opóźnienie inwestycji.