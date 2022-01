Czy pracownicy rzeszowskich zakładów graficznych narażali życie w halach po Polamie?

Przeprowadzka budziła obawy

W 2003. r. działalność poligraficzna przedsiębiorstwa została przeniesiona z budynku przy ul. Lisa – Kuli w Rzeszowie do pomieszczeń po byłych zakładach Polam w Miłocinie. Do Miłocina przeniosło się wraz z nią ponad 200 pracownik ów spółki, u których ta przeprowadzka budziła obawy. Głównie ze względu na przeszłość obiektu, fakt, że przez lata produkcji świetlówek opary używanej do tego toksycznej rtęci mogły przeniknąć do ścian i posadzek pomieszczeń. Już w 2007 r. Robert Bosek zaalarmował rzeszowski oddział Państwowej Inspekcji Pracy po podejrzeniach i obawach swoich i załogi.