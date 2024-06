Czy to koniec niedzielnej giełdy w Sokołowie Małopolskim? Zostanie przeniesiona?

Nie wszyscy są jednak szczęśliwi z powodu tej giełdy. Sąsiadujący z nią mieszkańcy są narażeni na duże niedogodności. Skarżą się do gminy, a także naszej redakcji.

- W niedzielę do południa jesteśmy więźniami we własnych domach. Nie można wyjechać, bo klienci giełdy pozostawiają swoje auta na naszych podjazdach. Jak się im zwraca uwagę, to mają pretensje. Ciężko przejechać i nawet jadąc do kościoła trzeba stać w korkach - skarży się jeden z sąsiadów giełdy.